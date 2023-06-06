И у неё всё равно останется 88% акций этой компании.

Разместив акции дочерней компании Mobileye на фондовом рынке в октябре прошлого года, корпорация Intel в действительности рассталась с лишь малой их частью, но к настоящему моменту их курс вырос более чем в два раза, что позволило материнской компании извлекать выгоду в непростое для себя время. Как поясняет Bloomberg, в официальной заявке на вторичное размещение акций Mobileye говорится о намерениях Intel выручить почти $1,5 млрд от продажи 35 млн ценных бумаг.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

рекомендации -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G Много <b>4070</b> в Ситилинке -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Подписчиками размещения уже выступили институциональные инвесторы Goldman Sachs и Morgan Stanley, но даже после завершения сделки Intel сохранит за собой примерно 88% акций Mobileye, поэтому «отщипывать» от этого источника финансирования своей собственной деятельности они сможет долго и неоднократно. Кстати, акции самой Intel по итогам вчерашней торговой сессии опустились в цене на 4,6%, а всего с начала года они подросли всего на 13%.