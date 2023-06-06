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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel продаст 35 млн акций Mobileye на сумму $1,5 млрд
И у неё всё равно останется 88% акций этой компании.
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Разместив акции дочерней компании Mobileye на фондовом рынке в октябре прошлого года, корпорация Intel в действительности рассталась с лишь малой их частью, но к настоящему моменту их курс вырос более чем в два раза, что позволило материнской компании извлекать выгоду в непростое для себя время. Как поясняет Bloomberg, в официальной заявке на вторичное размещение акций Mobileye говорится о намерениях Intel выручить почти $1,5 млрд от продажи 35 млн ценных бумаг.

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Источник изображения: Bloomberg

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Подписчиками размещения уже выступили институциональные инвесторы Goldman Sachs и Morgan Stanley, но даже после завершения сделки Intel сохранит за собой примерно 88% акций Mobileye, поэтому «отщипывать» от этого источника финансирования своей собственной деятельности они сможет долго и неоднократно. Кстати, акции самой Intel по итогам вчерашней торговой сессии опустились в цене на 4,6%, а всего с начала года они подросли всего на 13%.

#intel #финансы #акции #mobileye
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