Местное правительство обещает предоставить финансовую поддержку.

В июле прошлого года компании GlobalFoundries и STMicroelectronics объявили о намерениях построить совместное предприятие по выпуску чипов во Франции, рядом с итальянской и швейцарской границами, но только сейчас удалось уладить все неизбежные бюрократические формальности, как сообщают информированные источники. В сочетании с сопутствующими расходами стройка обойдётся в 7,5 млрд евро, хотя с учётом присутствия по соседству уже функционирующего предприятия STMicroelectronics какую-то часть расходов на инфраструктуру наверняка удалось сэкономить.

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Источник изображения: GlobalFoundries

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Правительство Франции выразило высокую заинтересованность в субсидировании проекта, но величина финансовой поддержки со стороны властей пока не конкретизируется. STMicroelectronics за счёт появления нового предприятия производительностью до 620 тысяч кремниевых пластин типоразмера 300 мм в год рассчитывает приблизить свою годовую выручку к $20 млрд, а GlobalFoundries получает возможность расширить присутствие в европейском регионе без существенных капитальных вложений, хотя именно эта компания получит 58% акций в капитале совместного предприятия.