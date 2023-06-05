На частоте 7800 МГц.

Энтузиаст из Индонезии, который в определённых кругах известен под псевдонимом Lucky_n00b, накануне отличился в разгоне инженерного образца процессора Core i5-13600K, который по формальным признакам считается 14-ядерным. Подобная категория до сих пор была не слишком распространена из-за стремления разработчиков процессоров наращивать количество ядер с кратным четырём шагом, поэтому конкуренция среди обладателей 14 ядер в сфере экстремального разгона не так велика.

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Источник изображения: HWBot, Lucky_n00b

Чтобы занять первое место среди моделей с 14 ядрами в тесте GPUPI for CPU 1B, индонезийскому энтузиасту пришлось разогнать процессор Intel Core i5-13600K до 7800 МГц при помощи жидкого азота.

Источник изображения: HWBot, Lucky_n00b

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В таком режиме он сохранял активность 14 ядер (6 производительных + 8 экономичных) и 20 потоков. По словам автора нового рекорда в этой категории, который теперь соответствует 51,59 секунды, данный экземпляр процессора он обнаружил в ходе мероприятия MSI на Тайване.