Это закономерно и выгодно многим участникам рынка.

Спад в сегменте смартфонов и ПК заставляет искать новые направления для развития бизнеса и тайваньских разработчиков компонентов, как отмечает ресурс DigiTimes. Они готовы направить дополнительные ресурсы на создание компонентов для сегмента автомобильной электроники, поскольку данный рынок в последние годы демонстрирует высокие темпы роста и хороший потенциал, который в обозримом будущем продолжит раскрываться.

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Источник изображения: DigiTimes

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Речь идёт, надо сказать, о тайваньских разработчиках чипов, не обладающих собственными производственными мощностями. По всей видимости, они будут сотрудничать с местными контрактными производителями вроде TSMC и UMC, повышая степень загрузки предприятий последних в условиях спада после пандемии, вызванного снижением спроса на смартфоны и ПК. В отличие от мобильного сегмента и сферы высокопроизводительных вычислений, автомобильный сектор не так требователен к использованию передовой литографии, но при этом поставщики компонентов заинтересованы в переходе на использование новых материалов, которые лучше себя зарекомендовали в условиях эксплуатации в составе электромобилей.