Как сообщает агентство Nikkei Asian Review со ссылкой на высокопоставленного чиновника США, власти этой страны считают, что Северная Корея в прошлом году до половины своих валютных доходов получала от преступлений в сфере кибербезопасности, таких как кража криптовалюты или атаки на информационную инфраструктуру компаний с целью вымогательства.
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По оценкам правительства Южной Кореи, северный сосед в прошлом году выручил $700 млн за счёт кражи криптовалюты, а ещё сотни миллионов долларов были получены северокорейскими хакерами, работающими за пределами страны. По данным источника, десятки тысяч человек отправляются из Северной Кореи в страны Азии и Африки, чтобы на правах удалённых сотрудников получить доступ к инфраструктуре западных компаний. По мнению представителей США, получаемые таким образом валютные доходы используются Северной Кореей для финансирования своей военной программы. Ранее подобным источником заработка являлась контрабанда товаров типа угля в Китай, но пандемия лишила Северную Корею этого канала пополнения бюджета, как считают авторы публикации.