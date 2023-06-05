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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel уверена в конкурентоспособности своего техпроцесса 18A
По уровню быстродействия и себестоимости.
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На технологической конференции Cowen финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) подчеркнул, что компания полна решимости предложить пять новых техпроцессов за четыре года, и этот план реализуется уверенными темпами. К концу года Intel намеревается назвать сторонних клиентов, которые решились выпускать свои продукты по технологии Intel 18A на предприятиях этой компании. По словам Зинснера, нет лучшего доказательства высокого качества технологии, чем ей востребованность клиентами, и к Intel 18A данное утверждение в полной мере применимо.

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Источник изображения: Intel

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При этом Intel уверена в конкурентоспособности своего техпроцесса 18A, поскольку в целом использование транзисторов с окружающим затвором и других инноваций позволит компании превзойти соперников на технологическом уровне и по себестоимости, что не менее важно. Впрочем, финансовый директор компании подчёркивает, что в географическом выражении Intel обладает не самой выгодной структурой затрат, и некоторые крупные игроки контрактного рынка имеют в этой сфере определённое преимущество. По этой причине норма прибыли самой Intel в рамках техпроцесса 18A может оказаться ниже привычного для компании уровня, но для заказчиков соответствующее предложение всё равно будет оставаться выгодным.

#intel #полупроводники #литографическое производство
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