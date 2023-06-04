Глава Sony Кенитиро Ёсида (Kenichiro Yoshida) в интервью Financial Times дал понять, что компания пока не видит особого потенциала в стриминговых облачных игровых сервисах, поскольку при взаимодействии с игроками они страдают от достаточно высоких задержек, и это раздражает клиентов. При этом руководство Sony не отрицает, что компания будет пытаться устранять имеющиеся проблемы, повышая привлекательность облачных сервисов.
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Компания нашла решение проблемы неравномерной загрузки игровых серверов, по словам главы Sony. Она использует своего ИИ-агента GT Sophy для тренировки в гоночном симуляторе Gran Turismo, чтобы в дневные часы он оттачивал мастерство в соперничестве с людьми. Наплыв клиентов в игровые сервисы традиционно происходит в вечерние часы, а в дневное время серверы слабо загружены. Теперь Sony будет использовать период относительного затишья для совершенствования игровых навыков искусственного интеллекта.