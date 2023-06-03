Япония и Южная Корея не должны позволить своим производителям памяти заполнить нишу Micron в Китае.

Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) уже выражала недовольство возглавляемого ею ведомства по поводу действий китайских властей, запретивших использовать продукцию Micron Technology в инфраструктуре, имеющей критическое значение для национальной безопасности КНР. Как поясняет Reuters, руководители двух комитетов американского парламента призвали администрацию президента США привлечь внешнеполитических союзников для формирования координированного ответа на действия КНР в отношении продукции Micron.

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Источник изображения: Reuters

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Законодатели призывают власти США обсудить с Японией и Южной Кореей ограничения для производителей памяти из этих стран, которые не позволят китайским клиентам Micron компенсировать утрату доступа к продукции этой американской компании за счёт импорта микросхем памяти из Японии и Южной Кореи. По мнению активистов, игнорирование таких шагов со стороны властей КНР породит у последних чувство безнаказанности и будет провоцировать их на последующие неприемлемые для США шаги. Кстати, именно по инициативе одного из руководителей профильного комитета американского парламента недавно появилось предложение ввести санкции против китайского производителя памяти CXMT в ответ на ограничения в отношении Micron в Китае.