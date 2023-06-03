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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA призвал не пренебрегать возможностями китайских конкурентов
Власти страны вливают серьёзные ресурсы в разработку графических процессоров.
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Вернувшиеся с Computex 2023 репортёры Nikkei Asian Review добавили контекста в обсуждение основателем NVIDIA потенциала китайских компаний, работающих в сегменте искусственного интеллекта. Напомним, что на пресс-конференции во время своего пребывания на Тайване Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) заявил о способности китайских властей оказать многим отечественным разработчикам эффективное покровительство.

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Источник изображения: NVIDIA

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Как уточняют представители Nikkei Asian Review, в данном контексте глава NVIDIA имел в виду многочисленных молодых разработчиков графических процессоров из Китая. Обсуждая готовность NVIDIA следовать экспортным ограничениям США, Дженсен Хуан пояснил, что Китай воспользуется ситуацией для того, чтобы взрастить своих локальных предпринимателей, и именно по этой причине в КНР много стартапов, разрабатывающих графические процессоры. «Количество ресурсов, которые вливаются в эту сферу в Китае, просто огромно, не следует недооценивать их», — резюмировал основатель NVIDIA.

#nvidia #китай #gpu #графические процессоры #стартапы
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