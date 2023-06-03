Цена в одном из случаев не стала ниже, а запас хода даже сократился.

Образные сравнения экономик США и КНР с сиамскими близнецами, к которым недавно прибегнул Илон Маск (Elon Musk), лишь до недавних пор оказывали ограниченное влияние на логистику электромобилей Tesla, реализуемых в Северной Америке. Как сообщает Electrek, в Канаде кроссоверы Model Y китайской сборки отныне предлагаются не только в базовой комплектации, но и в полноприводной версии Long Range, которая на местном рынке стоит от 69 990 канадских долларов.

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Источник изображения: Tesla

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Кстати, если появление базового заднеприводного варианта Tesla Model Y китайской сборки на канадском рынке позволило снизить стоимость и включить модель в перечень субсидируемых, с полноприводным вариантом произошла гораздо менее приятная метаморфоза: машина сохранила прежнюю стоимость, а декларируемый производителем запас хода сократился с 531 до 467 км. Это можно объяснить использованием китайским вариантом кроссовера более доступных тяговых батарей типа LFP. Они, кстати, довольно капризны при эксплуатации в странах с холодным климатом, к которым принято относить и Канаду. Машины с LFP-батареями при отрицательных температурах за бортом быстрее теряют заряд, хотя и более пожаробезопасны, а также обладают более высоким эксплуатационным ресурсом аккумуляторов.