По мнению опрошенных Barron’s аналитиков, являющаяся основным поставщиком компонентов для ускорителей вычислений NVIDIA тайваньская компания TSMC не сможет существенно увеличить свой доход в этом году на волне интереса к теме искусственного интеллекта.
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Прежде всего, как считают эксперты J.P. Morgan и Bernstein, масштабы бизнеса TSMC не позволят положительной тенденции в сегменте ИИ нивелировать спад в мировой экономике, который до сих пор угнетает продажи компонентов для ПК и смартфонов. Выручка TSMC от реализации последних в первом квартале этого года достигала 34 и 44% от совокупной, поэтому ускорители вычислений NVIDIA просто не смогут перевесить. Во-вторых, NVIDIA в этом году потребуется не более 1,8 млн чипов для ускорителей вычислений, в масштабах бизнеса TSMC это не такой уж крупный заказ, и хотя сама NVIDIA неплохо на них зарабатывает, тайваньский подрядчик за свои услуги получает довольно скромное вознаграждение.
В итоге, как сходятся во мнении аналитики, доля выручки TSMC на направлении искусственного интеллекта в этом году не превысит 5% от совокупной. Макроэкономическая обстановка в целом будет сильнее влиять на бизнес компании, чем бум ИИ, причём именно в негативном ключе.