Из сегодняшних откровений автоконцерна Volkswagen стало понятно, почему он тянул с выводом электрического минивэна ID Buzz на рынок США. Представленная на этой неделе машина для рынка Северной Америки, которую компания должна начать собирать на локальном предприятии в следующем году, получила увеличенную на 250 мм колёсную базу, ёмкость тяговой батареи была увеличена с 82 до 91 кВт·ч, задний электромотор стал мощнее, а компанию ему может составить и передний, если клиент предпочтёт минивэн в полноприводной версии, которая на европейском рынке до сих пор не предлагалась.
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Наконец, увеличенное пространство внутри салона позволило установить третий ряд сидений, на котором с достойным комфортом могут разместиться два взрослых человека. Второй ряд сидений, позволяющий принять троих, можно сдвигать на салазках вперёд и назад на 200 мм, а также складывать для формирования ровной поверхности при перевозке грузов.
Третий ряд складывать нельзя, но его при необходимости можно демонтировать полностью. В американской версии минивэна пассажиры двух задних рядов получили выделенные воздуховоды в районе крыши, которая в панорамном исполнении простирается до голов седоков второго ряда. Предусмотрены и блоки управления климатической установки для пассажиров, а ещё в окнах сдвижных боковых дверей появились открывающиеся для проветривания вставки.
Запас хода, стоимость и более конкретная дата появления длинной версии ID Buzz на рынке Северной Америки пока не уточняются, но многое будет зависеть от сроков начала сборки этих электромобилей на предприятии в США. В полноприводной версии совокупная мощность двух электромоторов достигает 330 л.с.