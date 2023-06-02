В этом она достигнет 15%.

Как поясняет Reuters, квартальному отчёту Broadcom не удалось повторить рекорд NVIDIA с точки зрения превышения прогноза по выручке над ожиданиями аналитиков, но руководство первой из компаний тоже выразило уверенность в заметном росте выручки на направлении систем генеративного искусственного интеллекта.

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Источник изображения: Reuters

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Как пояснил генеральный директор Broadcom Хок Тань (Hock Tan), если в прошлом фискальном году системы искусственного интеллекта обеспечивали не более 10% совокупной выручки, то в этом году доля вырастет до 15%, а в следующем может и вовсе увеличиться до 25%. По крайней мере, поскольку сейчас системы ИИ преимущественно используют облачную инфраструктуру, то генерируемый ими спрос на компоненты телекоммуникационного класса, выпускаемые компанией, позволяет руководству Broadcom строить такие прогнозы. В прошлом квартале совокупная выручка компании выросла на 8% до $8,73 млрд, а в текущем увеличится до $8,85 млрд. В любом случае, это несколько выше ожиданий аналитиков.