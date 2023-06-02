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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Квартальная выручка Dell упала на 20%
Могло быть и хуже, но корпоративный рынок пострадал не так сильно, как потребительский.
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После публикации квартальной отчётности HP Inc. инвесторы были готовы к худшему, но конкурирующая Dell Technologies сократила выручку только на 20% до $20,9 млрд, а также сообщила об уменьшении операционных расходов на 6%. В отличие от конкурентов, как пояснили представители компании, она достаточно быстро избавилась от складских излишков, а низкая зависимость от потребительского сегмента позволила ей избежать более заметных потерь по итогам первого квартала.

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Источник изображения: Dell Technologies

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Действительно, в сегменте потребительских клиентских систем выручка компании упала сразу на 41% до $2,12 млрд, но основной доход Dell на направлении ПК получает в коммерческом сегменте, где выручка сократилась только на 18% до $9,86 млрд. В общей сложности клиентский сегмент сократил выручку Dell на 23% до $11,98 млрд. Оставшиеся $7,6 млрд были получены в сегменте инфраструктурных решений, где выручка снизилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Серверы и сетевое оборудование принесли на 24% меньше выручки, чем годом ранее, а системы хранения данных профильную выручку сократили на 11% до $3,8 млрд.

#аналитика #финансы #dell #компьютерный рынок
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