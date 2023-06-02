Столько попросят за версию на 128 Гбайт.

Компания Meta* анонсировала гарнитуру виртуальной реальности Meta Quest 3. Устройство должно поступить в продажу осенью текущего года: за версию на 128 Гбайт попросят 499 долларов.

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Про устройство на данный момент известно следующее:

Quest 3 на 30 % тоньше, чем Quest 2;

разрешение экрана больше, чем у других моделей Quest;

оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon следующего поколения — он в два с лишним раза мощнее, чем в Quest 2;

контроллеры Touch Plus теперь не оснащаются кольцам отслеживания и получили тактильную отдачу, как у Touch Pro;

Quest 3 совместима с каталогом игр Quest 2, который насчитывает свыше 500 развлекательных проектов и приложений.

Остальные детали Quest 3 будут обнародованы в рамках презентации Connect, которая пройдёт 27-28 сентября. В рамках анонса устройства третьего поколения Meta также раскрыла кое-какие другие детали по своим VR-устройствам. Так, с 4 июня стоимость Quest 2 упадёт до $300 за версию на 128 Гбайт и до $350 за версию на 256 Гбайт.

А ещё в рамках грядущего обновления будет повышена производительность центральных процессоров у Quest 2 и Quest Pro на 26 %. В то же время, графический процессор у Quest 2 станет на 19 % быстрее, а у Quest Pro — на 11 %.

Наконец, Quest 2 и Quest Pro получат поддержку динамического масштабирования разрешения, с помощью которой изображение можно сделать более чётким без потери производительности.

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* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».