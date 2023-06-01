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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA обеспечила себя поставками компонентов на второе полугодие
И надежды на рост выручки подкреплены возможностями увеличить поставки продукции.
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Основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) не только выступал на отраслевых и отчётных мероприятиях, которые проходили в последние дни при наличии малейшей на то возможности, но и активно раздавал интервью. Текст одного из них появился в конце прошлого месяца на страницах ресурса VentureBeat. В ходе общения с представителями ресурса глава компании признался, что надежды NVIDIA на заметный рост выручки в сегменте решений для систем искусственного интеллекта подкреплены контрактами на поставку профильных компонентов.

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Источник изображения: NVIDIA

«С точки зрения поставок мы обеспечили себя значительно большим количеством продукции на второе полугодие», — признался генеральный директор NVIDIA. Его слова отчасти подкрепляются и опубликованной недавно отчётностью, которая гласит, что по состоянию на конец апреля компания располагала контрактными обязательствами на закупку на общую сумму $7,27 млрд.

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Очевидно, что такой скачок спроса в игровом сегменте сейчас просто невозможен, хотя основатель NVIDIA в своём интервью попытался убедить, что в последовательном сравнении игровой сегмент начал расти, а складские излишки практически удалось ликвидировать. Экспансия продуктов поколения Ada Lovelace в игровом сегменте идёт полным ходом, по словам главы компании.

#nvidia #видеокарты #аналитика #финансы #ada lovelace #дженсен хуанг
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