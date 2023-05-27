Некоторые из обязательств охватывают будущие периоды.

В специальном разделе сайта NVIDIA уже опубликован квартальный отчёт по форме 10-Q, который позволяет подробнее изучить структуру доходов и расходов компании в минувшем трёхмесячном отчётном периоде. Как выяснилось, по состоянию на 30 апреля текущего года она располагала контрактными обязательствами на покупку компонентов и услуг на общую сумму $7,27 млрд. Некоторые из этих контрактов рассчитаны на несколько лет и подразумевают возможность отказа от выкупа продукции у поставщиков при условии выплаты неустойки.

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Источник изображения: NVIDIA

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Дополнительные контрактные обязательства на сумму $3,26 млрд не связаны напрямую с закупкой компонентов и сырья, но они включают услуги в облачном сегменте на сумму $2,43 млрд. Значимость последнего будет со временем только расти, поскольку бизнес NVIDIA тесно интегрируется с облачными сервисами и системами искусственного интеллекта.