Но это наверняка временно.

Только на страницах нашего сайта про достижение капитализацией NVIDIA отметки в $1 трлн было написано пять новостей подряд, но значимость этого события для отрасли была переоценена, поскольку даже рекордную для себя торговую сессию акции компании закрыли снижением, которое не позволило им сохранить полученный статус. Как поясняет Bloomberg, по итогам вчерашней торговой сессии акции NVIDIA подешевели ещё на 5,7%, отдалив капитализацию компании от заветной отметки в $1 трлн почти на $50 млрд.

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Источник изображения: NVIDIA

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Кроме того, хотя до этого акции компании всего за неделю выросли в цене на 31%, для них вчерашнее снижение стало самым сильным с конца января. Это не отменяет того, что с октября прошлого года акции NVIDIA подорожали на 250%, а её основатель Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) с начала текущего года удвоил личное благосостояние до $27,3 млрд. Так называемые ралли на фондовом рынке чаще всего заканчиваются коррекцией, и она на этой неделе произошла, позволив инвесторам зафиксировать прибыль на максимальных для NVIDIA значениях курса акций.