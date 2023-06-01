По следам Илона Маска.

Сравнивший экономики США и Китая с «сиамскими близнецами» Илон Маск (Elon Musk) во время визита в последнюю из стран проводил встречи с местными чиновниками и бизнесменами, и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) наверняка последует его примеру, как намекает Bloomberg. Во всяком случае, в этом месяце глава NVIDIA должен отправиться в Китай для встречи с крупными корпоративными клиентами и партнёрами основанной им в 1993 году компании.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри RTX 3070 за 45 тр в Регарде 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

По данным Bloomberg, в программу поездки Дженсена Хуана в Китай входят встречи с руководством Alibaba, Tencent и ByteDance, которым принадлежат популярные далеко за пределами Китая торговые площадки и социальные сети. Бурно развивающийся китайский автопром, представители которого активно используют компоненты NVIDIA для создания собственных систем автопилота, тоже не останется без внимания генерального директора компании. Он собирается встретиться с представителями Li Auto и BYD. Наконец, сферу мобильной электроники на встрече с Хуаном будет представлять китайский гигант Xiaomi. В прошлом году NVIDIA получила в Китае около 21% своей выручки и быстро наладила поставки в эту страну модифицированных ускорителей вычислений A800, как только более производительные A100 попали под запрет по настоянию американских властей.