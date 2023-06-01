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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA отправится в командировку в Китай
По следам Илона Маска.
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Сравнивший экономики США и Китая с «сиамскими близнецами» Илон Маск (Elon Musk) во время визита в последнюю из стран проводил встречи с местными чиновниками и бизнесменами, и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) наверняка последует его примеру, как намекает Bloomberg. Во всяком случае, в этом месяце глава NVIDIA должен отправиться в Китай для встречи с крупными корпоративными клиентами и партнёрами основанной им в 1993 году компании.

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Источник изображения: NVIDIA

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По данным Bloomberg, в программу поездки Дженсена Хуана в Китай входят встречи с руководством Alibaba, Tencent и ByteDance, которым принадлежат популярные далеко за пределами Китая торговые площадки и социальные сети. Бурно развивающийся китайский автопром, представители которого активно используют компоненты NVIDIA для создания собственных систем автопилота, тоже не останется без внимания генерального директора компании. Он собирается встретиться с представителями Li Auto и BYD. Наконец, сферу мобильной электроники на встрече с Хуаном будет представлять китайский гигант Xiaomi. В прошлом году NVIDIA получила в Китае около 21% своей выручки и быстро наладила поставки в эту страну модифицированных ускорителей вычислений A800, как только более производительные A100 попали под запрет по настоянию американских властей.

#nvidia #китай #дженсен хуанг
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