Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США намерены ужесточить контроль за инвестициями в некоторые отрасли китайской экономики
Ситуация усугубляется.
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену

Илон Маск (Elon Musk) не так просто начал свой визит из США в Китай с заявления о невозможности полного разделения экономик двух стран, ведь шанхайское предприятие Tesla в прошлом году выпустило половину всех проданных компанией электромобилей. Некоторые другие американские корпорации продолжают инвестировать в экономику КНР, и власти США это давно беспокоит. Как отмечается в заявлении представителя министерства финансов страны, на которое ссылается агентство Reuters, ведомство намеревается ужесточить контроль за американскими инвестициями в ряд отраслей экономики КНР.

реклама

Источник изображения: Micron Technology

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

В первую очередь к ним будут отнесены сфера разработки и производства полупроводниковых компонентов, искусственный интеллект и квантовые вычисления. Все эти отрасли промышленности, по мнению американских чиновников, своим развитием способны усиливать обороноспособность Китая, а потому их нужно лишить подпитки не только американскими деньгами, но и технологиями. Подобные идеи администрация президента Байдена вынашивает ещё с февраля этого года. В то же время, статистика показывает, что экспортные лицензии США буквально раздаются направо и налево, поскольку на китайском направлении из более чем 5000 поданных заявок в прошлом году были одобрены 74%.

#сша #китай #санкции #инвестиции
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Белом доме заявили, что контрнаступление ВСУ начнётся летом
В США уверены, что передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS — это лишь вопрос времени
Очередной пакет военной помощи США Украине содержит снаряды для систем ПВО, а также оборудование для преодоления российских укреплений
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

F-16, вооруженные ракетами HARM, нанесут серьезный урон обороне России – западные эксперты
53
США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
88
В симуляторе боя китайцы потопили авианосную группу ВМС США тремя залпами гиперзвуковых ракет
11
Почему Киев требует американские ракеты ATACMS вместо британских Storm Shadow
5
Почему советские МиГ-29 лучше приспособлены для сдерживания ВКС РФ на Украине, чем американские F-16
3
Китайский J-16 "копируя" действия российского Су-27 в Черном море прогнал самолёт разведки ВВС США
1
Warhammer 40.000: Boltgun - это вам не "колда" - краткое тестирование в игре
5
Как выросла стоимость ПК-гейминга
64
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
4
War Thunder: корпорации тоже могут использовать бот-сети для накруток
5

Сейчас обсуждают

Роман Чип
08:48
Вот не благодарные, лучше бы спасибо сказали. Мы им дали кулаком по морде, а могли и кувалдой вье...ть.
Британская разведка считает, что Россия лишь на 5 % использует на Украине возможности своей боевой авиации
Victorius_Y
08:46
Двухмоторный.. дальше читать не стал. Моторы были в самолетах во времена второй мировой. Написал бы уже трехколесный что-ли..
Почему советские МиГ-29 лучше приспособлены для сдерживания ВКС РФ на Украине, чем американские F-16
Геннадий Агеенко
08:46
а что будет если вся армия ВСУ будет на левом берегу Днепра, и пойдет в наступление, а тут прилетят ракеты и уничтожат все мосты через Днепр??? тут и придет капут фашикам
Сенатор Грэм: Планы украинского контрнаступления впечатляют
Макеев Никита
08:46
Работатай не работай, главный дурак всё равно всё просрёт...
Как выросла стоимость ПК-гейминга
XAM
08:36
И этого с головой хватило на самую сильную армию континента.
Британская разведка считает, что Россия лишь на 5 % использует на Украине возможности своей боевой авиации
grom9000
08:31
Этот старый балабол говорит то, что нужно говорить. Чтобы тупые хохлы смелее шли умирать. Вот и всё.
Сенатор Грэм: Планы украинского контрнаступления впечатляют
геннадий кузнецов
08:31
А народ?Да кому он нужен.
Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
Megard
08:31
Интересно какой в ВоТ сейчас онлайн? Когда последний раз играл если дотягивал до 200к.
История успеха компании Wargaming.net
геннадий кузнецов
08:29
Писали же,что России надо ,чтобы война была вялотекущая.Питают иллюзии ,что запад развалится и Америке кердык.А что?Россия торгует,деньги есть,только заводы бы военные стали больше выпускать пуль и гр...
Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
Дима Клингер
08:27
Азах.. зачОт)
Рогозин призвал отключить GPS в России: Пусть учат матчасть и карты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем