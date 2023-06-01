Ситуация усугубляется.

Илон Маск (Elon Musk) не так просто начал свой визит из США в Китай с заявления о невозможности полного разделения экономик двух стран, ведь шанхайское предприятие Tesla в прошлом году выпустило половину всех проданных компанией электромобилей. Некоторые другие американские корпорации продолжают инвестировать в экономику КНР, и власти США это давно беспокоит. Как отмечается в заявлении представителя министерства финансов страны, на которое ссылается агентство Reuters, ведомство намеревается ужесточить контроль за американскими инвестициями в ряд отраслей экономики КНР.

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Источник изображения: Micron Technology

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В первую очередь к ним будут отнесены сфера разработки и производства полупроводниковых компонентов, искусственный интеллект и квантовые вычисления. Все эти отрасли промышленности, по мнению американских чиновников, своим развитием способны усиливать обороноспособность Китая, а потому их нужно лишить подпитки не только американскими деньгами, но и технологиями. Подобные идеи администрация президента Байдена вынашивает ещё с февраля этого года. В то же время, статистика показывает, что экспортные лицензии США буквально раздаются направо и налево, поскольку на китайском направлении из более чем 5000 поданных заявок в прошлом году были одобрены 74%.