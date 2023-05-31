Агентство Bloomberg заостряет внимание на факте отсутствия в этом году на Computex крупной презентации с участием руководителей корпорации Intel. Вместо этого два часа внимание публики удерживал основатель конкурирующей NVIDIA, а из числа прочих разработчиков процессоров программными выступлениями отличились руководители Qualcomm, Arm и MediaTek.
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Intel предпочла в этом году на данной выставке сократить свою активность до минимума, скооперировавшись с теми же производителями материнских плат типа ASUS для демонстрации своих относительно новых процессоров. По сути, Intel удалось провести в столице Тайваня закрытое мероприятие для партнёров на прошлой неделе, которое возглавлял генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), а в дни проведения Computex 2023 присутствие руководства компании в Тайбэе ограничилось второстепенным мероприятием экологической направленности.
Кстати, конкурирующая AMD в былые годы привыкла довольствоваться довольно скромным присутствием на Computex 2023, нередко экономии ради арендуя конференц-залы в столичных отелях и приглашая туда ограниченное количество журналистов для своих тематических презентаций. Однако, в последние годы главу компании Лизу Су (Lisa Su) стали приглашать на церемонии открытия сохранившихся отраслевых выставок, но в этом году на открытии Computex 2023 блистал её земляк в кожаной куртке.