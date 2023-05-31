Типа, грибы.

Как сообщает ресурс Tom’s Hardware, известная преимущественно своими корпусами и блоками питания марка SilverStone на Computex 2023 продемонстрировала новую перспективную линейку продукции IceMyst, представляющую собой семейство систем жидкостного охлаждения, не требующих обслуживания во время эксплуатации. Особенностью компоновки этих СЖО стала центральная колонна, скрывающая как водоблок для центрального процессора, так и помпу. На её корпусе могут монтироваться на поворотных кольцах дополнительные вентиляторы, ориентированные параллельно плоскости материнской платы.

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Источник изображения: Forbes

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Такие вентиляторы оснащаются управляемой ARGB-подсветкой, как и вентиляторы на корпусе теплообменника. Судя по всему, количество поворотных вентиляторов на центральной колонне может изменяться от двух или трёх до семи, в зависимости от модификации. При наличии свободного пространства в системном блоке пользователь может направлять эти вентиляторы для обдува модулей памяти, чипсета и твердотельных накопителей. Правда, пока сложно представить, чтобы модель с семью вентиляторами успешно реализовала весь свой потенциал в стеснённых условиях стандартного системного блока. Типоразмер вентиляторов теплообменника тоже варьируется от 120 до 140 мм, их количество может изменяться от двух до трёх штук.