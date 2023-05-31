Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SilverStone IceMyst: серия СЖО с дополнительными вентиляторами на корпусе водоблока
Типа, грибы.
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K

Как сообщает ресурс Tom’s Hardware, известная преимущественно своими корпусами и блоками питания марка SilverStone на Computex 2023 продемонстрировала новую перспективную линейку продукции IceMyst, представляющую собой семейство систем жидкостного охлаждения, не требующих обслуживания во время эксплуатации. Особенностью компоновки этих СЖО стала центральная колонна, скрывающая как водоблок для центрального процессора, так и помпу. На её корпусе могут монтироваться на поворотных кольцах дополнительные вентиляторы, ориентированные параллельно плоскости материнской платы.

реклама

Источник изображения: Forbes

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

Такие вентиляторы оснащаются управляемой ARGB-подсветкой, как и вентиляторы на корпусе теплообменника. Судя по всему, количество поворотных вентиляторов на центральной колонне может изменяться от двух или трёх до семи, в зависимости от модификации. При наличии свободного пространства в системном блоке пользователь может направлять эти вентиляторы для обдува модулей памяти, чипсета и твердотельных накопителей. Правда, пока сложно представить, чтобы модель с семью вентиляторами успешно реализовала весь свой потенциал в стеснённых условиях стандартного системного блока. Типоразмер вентиляторов теплообменника тоже варьируется от 120 до 140 мм, их количество может изменяться от двух до трёх штук.

#охлаждение процессора #водоблок #сжо #silverstone #жидкостное охлаждение
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LT720
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
66
F-16, вооруженные ракетами HARM, нанесут серьезный урон обороне России – западные эксперты
10
В симуляторе боя китайцы потопили авианосную группу ВМС США тремя залпами гиперзвуковых ракет
10
Альянс AUKUS отказывается от атомных подлодок в пользу беспилотных роев с искусственным интеллектом
8
Правильно подбираем комплектующие для ПК
41
Элмо Рассел Замволт - герой США, сделавший букву "Z" великой до того, как это стало мейнстримом
10
Китай захватывает американские рынки оружия на Ближнем Востоке
1
Россия на фоне СВО пытается сохранить свое место на оружейном рынке Юго-Восточной Азии - АТ
+
Торговые переговоры между США и Китаем вызвали очередной виток "чиповой войны"
2
Мои впечатления от игры Risen. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

Александр Берестенков
08:55
Одним словом оценю эту публикацию: ТУПИЗМ!
F-16, вооруженные ракетами HARM, нанесут серьезный урон обороне России – западные эксперты
Лев корл
08:46
А чегой это подляк на фоне флагов РФ и Белоруссии позирует?
Подоляк предложил создать демилитаризованную зону на территории России вблизи границы с Украиной
Эдуард Красиков
08:45
Так отключать, потому что "не тянет" и отключать "потому что не нравится" - это две большие разницы. Так и пиши, "лучи массовому геймеру не интересны, ибо с ними картинка на их вк тормозит" Тебе на...
В 4K с трассировкой лучей на ультрах RTX 4090 не вытягивает The Lord of the Rings: Gollum в 50 FPS
swr5
08:42
Украина - есть политический проект правительства Австро-Венгрии и позже поддержанный Германией и Польшей с целью ослабления Российской Империи и отторжения от неё части территорий. Проект формировался...
Резников: Нам не нужны российские земли, мы хотим хорошие отношения с Россией
JugadorGL
08:39
Имхо скучнованый вышел шутер. Даже на первом уровне это уже чувствовалось. Второй почти дошёл до конца и бросил. Возможно из-за тупого АИ. Враги практически стоят на месте. Возможно дальше и пойдут бо...
Warhammer 40.000: Boltgun - это вам не "колда" - краткое тестирование в игре
Vorvort
08:38
Что 4060, что 4060 Ти, что Radeon 7600 - по ценам российской розницы это кусок гуано. Ритейлеров давно пора приводить в чувство бойкотом продаж на несколько месяцев.
Radeon RX 7600 уже в магазинах РФ – что не так с ценой, и почему GeForce RTX 4060 Ti ещё хуже
karbo
08:37
Работал в такси лет пять назад, периодически прилетал заказ Москва, ул. Новозаводская, 18.,это Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева,возил от туда паренька д...
Рогозин призвал отключить GPS в России: Пусть учат матчасть и карты
Александр
08:34
Тут спрашивали про тройной союз, поддержку нацистов амерами, так вот отличная статья как америкосы "победили" во 2 мировую на примере их музея: https://varlamov.ru/3489534.html И ведь не брешут в отк...
В Киеве выдвинули встречные требования к РФ для мирного урегулирования конфликта: репарации, разоружение, и денуклеаризация
Кирилл Прозоровский
08:33
То они плачутся что ф35 новейшие не могут российские ПВО определить то старье это легко делает. Бредить хватит
F-16, вооруженные ракетами HARM, нанесут серьезный урон обороне России – западные эксперты
MadEA
08:32
ну про разработчиков игр то он правильно сказал
Генеральный директор NVIDIA утверждает, что потребности любителей игр остаются для компании приоритетом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем