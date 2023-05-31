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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
HP Inc собирается в следующем году предложить платформу, позволяющую ускорять ИИ независимо от облачных систем
Для тех, кто не хочет делиться чувствительной информацией.
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Посвящённый обсуждению итогов квартала HP Inc. материал на страницах ресурса Barron’s содержал интересные откровения генерального директора Энрике Лореса (Enrique Lores), которые касались актуальной нынче темы искусственного интеллекта. По словам руководителя компании, которая несмотря на снижение выручки от реализации ПК на 29% по итогам минувшего фискального квартала смогла занять первое место в коммерческом сегменте, в 2024 году она представит ПК на новой платформе, которая позволит ускорять работу систем искусственного интеллекта с использованием локальных вычислительных ресурсов.

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Источник изображения: Getty Images

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По сути, HP Inc. хочет отвязать работу систем искусственного интеллекта от облачных сервисов, которые подразумевают передачу чувствительной информации на серверы сторонних компаний. Для многих корпоративных клиентов такое пренебрежение информационной безопасностью является неприемлемым, поэтому HP Inc. постарается предложить им альтернативу в виде платформы, которая все данные будет обрабатывать локально. Какое ноу-хау позволит этого добиться и с какими компромиссами, не уточняется, но к созданию новой платформы привлечены AMD, NVIDIA и Qualcomm.

#ноутбуки #искусственный интеллект #hp inc
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