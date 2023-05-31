И восемь гигабайт памяти на видеокарте в 2023 году — это нормально.

Представители PCWorld на пресс-конференции главы NVIDIA на Тайване тоже не теряли времени даром, а потому по примеру многих коллег опубликовали пояснения Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang), которые он сделал относительно расстановки приоритетов в развитии компании. Журналисты попытались спровоцировать основателя NVIDIA, сравнив сферу искусственного интеллекта с новорожденным ребёнком, которому родители уделяют больше внимания, чем «старшему сыну» (геймингу), тем самым вызывая ревность последнего.

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Источник изображения: PCWorld

Дженсена Хуана такое сравнение рассмешило, и он попытался заверить, что для NVIDIA интересы любителей игр по-прежнему остаются приоритетом. Во-первых, он подчеркнул, что без искусственного интеллекта нельзя было бы выпустить технологию трассировки лучей RTX. По крайней мере, в своём эволюционном развитии она дошла до DLSS, а в наименовании этой функции две первые буквы отвечают за машинное обучение (deep learning).

Во-вторых, как пояснил глава NVIDIA, только на этой неделе компания продемонстрировала технологию ACE (Avatar Cloud Engine), которая позволяет наделять неигровых персонажей в играх правдоподобной мимикой и поведением. Эта технология тоже базируется на искусственном интеллекте, и она направлена на повышение реалистичности игр.

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Хватило у главы NVIDIA времени и ответить на вопрос о скромном объёме памяти у недавно представленной GeForce RTX 4060 Ti, который не превышает 8 Гбайт. Он традиционно сослался на необходимость баланса между производительностью, стоимостью и энергопотреблением, а заодно призвал рассматривать память видеокарты в качестве своего рода кэша, с которым разработчикам игр надо научиться грамотно обращаться. По его словам, 8 Гбайт памяти для первой модификации GeForce RTX 4060 Ti вполне достаточно.