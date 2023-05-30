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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA получит субсидии на открытие исследовательского центра на Тайване
Он будет развивать технологии искусственного интеллекта.
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Судя по публикации DigiTimes, визит основателя NVIDIA в Национальный университет Тайваня не ограничился мотивационным выступлением перед выпускниками этого вуза. Министерство экономики острова решило выделить NVIDIA около $223 млн субсидий на создание в этом университете исследовательского центра, который будет специализироваться на вопросах искусственного интеллекта. По словам источника, NVIDIA стала всего лишь второй американской компанией, удостоившейся подобного гранта, и по имеющимся данным сложно судить, насколько происхождение её основателя этому способствовало.

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Источник изображения: DigiTimes

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В прессе часто мелькают упоминания о субсидиях властей США, Европы, Японии, Южной Кореи и Китая, направленных на развитие приоритетных областей экономики, но Тайвань в этом контексте упоминается не так часто. Каждый регион имеет свою специфику работы с претендентами на получение субсидий. Власти США, например, запрещают соискателям на протяжении десяти лет расширять свой бизнес в Китае выше определённого уровня. Власти Южной Кореи предпочитают полагаться на капитал частных компаний, а в Японии бюджет на осуществление подобной поддержки довольно органичен сам по себе.

#nvidia #искусственный интеллект #тайвань #субсидии
1
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ZeroNull
14:00
Укропы, разе нет? )))
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Quadross
13:59
Молодец, будет где вас отпевать...
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ZeroNull
13:59
Ты главное, когда СМИ цитируешь, только свою линию смотри! А впрочем ты так и делаешь! )))
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ZeroNull
13:58
Да не, не только, даже в подворотнях бомжи ими торгуют, прям очереди из укропов к ним выстраиваются! )))
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
WTF
13:56
Правильно делаешь что веришь. Эти беспилотники продаются в любом военторге.
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
ZeroNull
13:56
Да укры и сами не отрицают, вернее сначала хвалятся, а потом, как по шапке от хозяина прилетает, сразу в отказ! )))
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
Quadross
13:56
Ну так ваше СМИ сказало, что все цели были сбиты... Но не сказали, что над городом... Или сбивают над городом, а обломки должны падать за городом?
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32Влад32
13:55
А чего о Китае не вспомнил?
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13:54
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Evgen100
13:53
Ты же на 6500 еле наскрёб, какие там 120 тысяч и 5800x3d 🤣🤣🤣
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