Он будет развивать технологии искусственного интеллекта.

Судя по публикации DigiTimes, визит основателя NVIDIA в Национальный университет Тайваня не ограничился мотивационным выступлением перед выпускниками этого вуза. Министерство экономики острова решило выделить NVIDIA около $223 млн субсидий на создание в этом университете исследовательского центра, который будет специализироваться на вопросах искусственного интеллекта. По словам источника, NVIDIA стала всего лишь второй американской компанией, удостоившейся подобного гранта, и по имеющимся данным сложно судить, насколько происхождение её основателя этому способствовало.

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Источник изображения: DigiTimes

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В прессе часто мелькают упоминания о субсидиях властей США, Европы, Японии, Южной Кореи и Китая, направленных на развитие приоритетных областей экономики, но Тайвань в этом контексте упоминается не так часто. Каждый регион имеет свою специфику работы с претендентами на получение субсидий. Власти США, например, запрещают соискателям на протяжении десяти лет расширять свой бизнес в Китае выше определённого уровня. Власти Южной Кореи предпочитают полагаться на капитал частных компаний, а в Японии бюджет на осуществление подобной поддержки довольно органичен сам по себе.