Уже к концу следующего года.

Министр цифровых технологий Тайваня Одри Тан (Audrey Tang) в интервью агентству Bloomberg сообщила, что остров пытается предусмотреть план действий на случай повреждения подводных кабелей, по которым осуществляется обмен информацией с внешним миром. Во-первых, соответствующая инфраструктура уязвима как для техногенных воздействий, так и для природных бедствий вроде тех же землетрясений. Во-вторых, она может быть повреждена в результате атаки на Тайвань, и это беспокоит местные власти даже сильнее.

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Источник изображения: Bloomberg

Согласно плану правительства Тайваня, к концу следующего года должен быть реализован комплекс мероприятий по дублированию каналов связи через спутниковые системы. В пилотном проекте пытаются принять участие провайдеры типа OneWeb и даже профильного подразделения Amazon, но на помощь со стороны Илона Маска (Elon Musk) и его Starlink местные власти не особо рассчитывают, оглядываясь на политические высказывания миллиардера по вопросу сохранения автономии Тайваня.

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Аварийный план предусматривает развёртывания 700 наземных терминалов спутниковой связи по всей территории Тайваня, однако сторонние эксперты сомневаются в способности имеющейся спутниковой инфраструктуры в полной мере компенсировать потерю связи по 14 подводным кабелям, которые сейчас соединяют остров с ближайшим материком. Пропускная способность упадёт значительно, и её может хватить только для функционирования базовой инфраструктуры.