Министр цифровых технологий Тайваня Одри Тан (Audrey Tang) в интервью агентству Bloomberg сообщила, что остров пытается предусмотреть план действий на случай повреждения подводных кабелей, по которым осуществляется обмен информацией с внешним миром. Во-первых, соответствующая инфраструктура уязвима как для техногенных воздействий, так и для природных бедствий вроде тех же землетрясений. Во-вторых, она может быть повреждена в результате атаки на Тайвань, и это беспокоит местные власти даже сильнее.
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Согласно плану правительства Тайваня, к концу следующего года должен быть реализован комплекс мероприятий по дублированию каналов связи через спутниковые системы. В пилотном проекте пытаются принять участие провайдеры типа OneWeb и даже профильного подразделения Amazon, но на помощь со стороны Илона Маска (Elon Musk) и его Starlink местные власти не особо рассчитывают, оглядываясь на политические высказывания миллиардера по вопросу сохранения автономии Тайваня.
Аварийный план предусматривает развёртывания 700 наземных терминалов спутниковой связи по всей территории Тайваня, однако сторонние эксперты сомневаются в способности имеющейся спутниковой инфраструктуры в полной мере компенсировать потерю связи по 14 подводным кабелям, которые сейчас соединяют остров с ближайшим материком. Пропускная способность упадёт значительно, и её может хватить только для функционирования базовой инфраструктуры.