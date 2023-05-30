И всё равно в структуре её продаж они составляют чуть более одного процента.

Ежемесячная статистика продаж транспортных средств марок Toyota и Lexus, по данным Reuters, позволяет достаточно оперативно анализировать состояние дел крупнейшего в мире автопроизводителя в условиях, когда весь мир на полных парусах мчится в эру электромобилей, а консервативный японский гигант лишь по итогам апреля довёл долю таких транспортных средств в структуре своих поставок до уровня более 1%.

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Источник изображения: Toyota

В целом, в апреле Toyota смогла реализовать во всём мире 800 863 автомобиля, включая продукцию марки Lexus, и это на 4,9% больше итога аналогичного месяца прошлого года. На домашнем рынке Японии компания смогла увеличить долю гибридов до более чем 50% из 125 326 проданных в апреле машин, причём прирост по количеству реализованных гибридов составил 59,2%. Все транспортные средства Toyota в совокупности увеличили объёмы продаж в Японии на 21,5%, поэтому электрифицированные версии очевидно пользовались более высоким спросом. В Китае Toyota продала по итогам апреля на 46,3% больше машин, чем годом ранее, а именно — 162 554 штуки.

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Если выделять электромобили как таковые, то за апрель по всему миру было продано 8 584 транспортных средства Toyota и Lexus такого типа, но это всё равно лишь чуть более одного процента мировых объёмов продаж автомобилей обеих марок за месяц. За первые четыре месяца текущего года Toyota реализовала 26 057 электромобилей, это заметно больше, чем было продано за весь 2022 год (24 466 штук).