Процессоры NVIDIA Grace используют Arm-совместимую архитектуру, но предназначаются для серверного применения. Как поясняет Bloomberg со ссылкой на слова генерального директора британского холдинга Рене Хааса (Rene Haas), разработчик процессорных архитектур считает, что его аппаратные решения в сфере систем искусственного интеллекта будут активно применяться для ускорения профильных вычислений на локальном уровне.
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Во-первых, мобильными процессорами Arm с функциями ускорения ИИ будут оснащаться многие клиентские устройства, которые обрабатывают голосовые запросы, набирающие популярность в качестве способа управления системой. Во-вторых, будет расширяться инфраструктура Интернета вещей, включая сферу промышленной автоматизации. В её составе часть вычислений, связанных с работой искусственного интеллекта, тоже будет выполняться локально на стороне клиента. Архитектура Arm подтвердила свою высокую энергетическую эффективность и у партнёров компании высока заинтересованность в её использовании на новом этапе развития вычислительной инфраструктуры.