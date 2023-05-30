Дорвавшись до аудитории Computex 2023, основатель и бессменный генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang), как отмечает Reuters, начал делать традиционные громкие заявления. Одним из них в контексте повсеместного распространения технологий искусственного интеллекта стал комментарий по поводу снижения квалификационных требований к желающим заняться разработкой программного обеспечения. В эпоху ИИ, как подчеркнул глава NVIDIA, каждый может стать программистом, поскольку всё, что от него требуется — уметь сформулировать задачу перед компьютером на естественном языке.
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По словам руководителя компании, такой подход позволит устранить цифровое неравенство. Сейчас мир, по его мнению, переживает эру искусственного интеллекта. На каждом этапе технической революции человечество обретало возможности, которые ранее не были ему доступны, и искусственный интеллект определённо их предоставляет. Темпы технического прогресса, по убеждению главы компании, настолько высоки по причине простоты использования, искусственный интеллект трансформирует почти все отрасли экономики.