Даже если он — не человек?

Дорвавшись до аудитории Computex 2023, основатель и бессменный генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang), как отмечает Reuters, начал делать традиционные громкие заявления. Одним из них в контексте повсеместного распространения технологий искусственного интеллекта стал комментарий по поводу снижения квалификационных требований к желающим заняться разработкой программного обеспечения. В эпоху ИИ, как подчеркнул глава NVIDIA, каждый может стать программистом, поскольку всё, что от него требуется — уметь сформулировать задачу перед компьютером на естественном языке.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

По словам руководителя компании, такой подход позволит устранить цифровое неравенство. Сейчас мир, по его мнению, переживает эру искусственного интеллекта. На каждом этапе технической революции человечество обретало возможности, которые ранее не были ему доступны, и искусственный интеллект определённо их предоставляет. Темпы технического прогресса, по убеждению главы компании, настолько высоки по причине простоты использования, искусственный интеллект трансформирует почти все отрасли экономики.