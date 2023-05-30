На этой неделе, как сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники, Илон Маск (Elon Musk) впервые с начала 2020 года посетит Китай для встречи с местными чиновниками, а также вполне ожидаемого посещения предприятия Tesla в Шанхае, которое сейчас является крупнейшей производственной площадкой компании.
реклама
Какие вопросы будут обсуждаться Маском с китайскими чиновниками, предположить сложно, но не так давно миллиардер давал понять, что на пути расширения бизнеса Tesla в Китае имеются препятствия, не связанные с ограниченным спрос на продукцию марки. Компания уже подала заявки на увеличение объёмов выпуска электромобилей в Шанхае ещё на 450 000 штук в год, а объёмы выпуска силовых установок на местном предприятии должны быть увеличены до 1,75 млн штук в год. Здесь же Tesla собирается производить системы стационарного хранения электроэнергии. В то же время, китайские власти опасаются перенасыщения местного рынка электромобилей, поскольку на нём уже работают более 100 игроков, и одобряют проекты по расширению производства с некоторой опаской.