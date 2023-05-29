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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Корейские производители памяти не воспользуются запретом на продажу продукции Micron в Китае для укрепления позиций на местном рынке
Чтобы не поссориться с властями США.
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Власти США уже просили своих южнокорейских коллег оказать влияние на Samsung Electronics и SK hynix с целью сдерживания их экспансии на китайском рынке на фоне запрета на реализацию продукции американской Micron Technology для использования на объектах критически важной инфраструктуре в Китае. По всей видимости, как отмечает DigiTimes, компании Samsung Electronics и SK hynix прислушаются к этим рекомендациям. Южнокорейские производители должны балансировать между интересами США и КНР, а потому попытаются не идти на конфронтацию с любой из сторон.

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Источник изображения: AFP

Корейские компании, выпускающие на территории КНР значительную часть своей памяти, уже отчасти в долгу перед властями США, поскольку те в октябре прошлого года предоставили Samsung и SK hynix отсрочку по ограничениям на поставку литографического оборудования определённого класса в Китай. Взаимодействие с властями США в положительном ключе выгодно и компании Samsung Electronics в отдельности, поскольку она рассчитывает на получение субсидий при строительстве своего нового контрактного предприятия в Техасе.

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С другой стороны, от китайского рынка оба корейских производителя памяти сильно зависят не только с точки зрения сбыта продукции, но и в качестве источника для поставок сырья. Китайские власти заинтересованы в том, чтобы выбывающая продукция Micron была замещена именно передовыми решениями зарубежного производства, поскольку отечественные компании пока не могут сравниться с корейскими или американскими производителями микросхем памяти по уровню технологического развития, да и встречные санкции США лишь усугубляют ситуацию.

#samsung #полупроводники #сша #китай #санкции #sk hynix #южная корея
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