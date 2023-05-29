Странам следует сотрудничать, как считают власти Китая.

Хотя министра торговли КНР Ван Вэньтао (Wang Wentao) не приглашали на встречу коллег из 14 стран, объединяемых инициативой IPEF во главе с США, на мероприятии с участием представителей стран, входящих в Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, он смог, по данным Reuters, выразить недовольство введением властями Японии экспортных ограничений в отношении Китая.

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Источник изображения: Reuters

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Ван Вэньтао осудил попытки японской стороны ограничить поставки полупроводниковых компонентов и оборудования для их производства в Китай, а также призвал японского коллегу отказаться от них, поскольку подобное поведение серьёзным образом нарушает правила международной торговли и ведения внешнеэкономической деятельности. Китайская сторона призывает японских партнёров к продвижению более прагматичного сотрудничества в ключевых областях экономики и торговли.