Хотя министра торговли КНР Ван Вэньтао (Wang Wentao) не приглашали на встречу коллег из 14 стран, объединяемых инициативой IPEF во главе с США, на мероприятии с участием представителей стран, входящих в Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, он смог, по данным Reuters, выразить недовольство введением властями Японии экспортных ограничений в отношении Китая.
реклама
Ван Вэньтао осудил попытки японской стороны ограничить поставки полупроводниковых компонентов и оборудования для их производства в Китай, а также призвал японского коллегу отказаться от них, поскольку подобное поведение серьёзным образом нарушает правила международной торговли и ведения внешнеэкономической деятельности. Китайская сторона призывает японских партнёров к продвижению более прагматичного сотрудничества в ключевых областях экономики и торговли.