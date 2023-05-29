Визит на свою историческую родину основатель NVIDIA, судя по публикации Bloomberg, начал с выступления перед выпускниками Национального университета Тайваня. Его речь была посвящена влиянию искусственного интеллекта на рынок труда, что актуально с учётом специфики целевой аудитории.
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Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) пояснил, что гибкие и подвижные компании смогут получить выгоду от внедрения искусственного интеллекта и укрепить рыночные позиции, а проигравшие в этой гонке могут покинуть рынок. Как заявил бессменный генеральный директор NVIDIA, отнимать рабочие места у людей будет не ИИ сам по себе, а специалисты, являющиеся экспертами в профильной области. Будут появляться новые профессии, а некоторые исчезнут. В отличие от многих соратников по отрасли, Хуан не разделяет их обеспокоенности по поводу бесконтрольного бурного развития и распространения систем искусственного интеллекта. Желающим «выжить» на современном рынке труда, по словам главы NVIDIA, нужно передвигаться не пешком, а бегом. «Ты либо бежишь за пищей, либо убегаешь, чтобы в неё не превратиться», — образно резюмировал он.