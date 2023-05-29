Многое изменится в ближайшие годы.

Визит на свою историческую родину основатель NVIDIA, судя по публикации Bloomberg, начал с выступления перед выпускниками Национального университета Тайваня. Его речь была посвящена влиянию искусственного интеллекта на рынок труда, что актуально с учётом специфики целевой аудитории.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -20000р на Ryzen 3950X - пора брать Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) пояснил, что гибкие и подвижные компании смогут получить выгоду от внедрения искусственного интеллекта и укрепить рыночные позиции, а проигравшие в этой гонке могут покинуть рынок. Как заявил бессменный генеральный директор NVIDIA, отнимать рабочие места у людей будет не ИИ сам по себе, а специалисты, являющиеся экспертами в профильной области. Будут появляться новые профессии, а некоторые исчезнут. В отличие от многих соратников по отрасли, Хуан не разделяет их обеспокоенности по поводу бесконтрольного бурного развития и распространения систем искусственного интеллекта. Желающим «выжить» на современном рынке труда, по словам главы NVIDIA, нужно передвигаться не пешком, а бегом. «Ты либо бежишь за пищей, либо убегаешь, чтобы в неё не превратиться», — образно резюмировал он.