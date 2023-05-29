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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Министр торговли КНР призвал Японию не накладывать экспортные ограничения
И приступить к практическому сотрудничеству.
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В рамках конференции Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, как сообщает Reuters, министры торговли КНР и Японии провели встречу, на которой обсудили перспективы сотрудничества двух стран. Китайский министр торговли Ван Вэньтао (Wang Wentao) воспользовался возможностью, чтобы призвать японскую сторону воздержаться от принятия ограничительных мер, которые «серьёзным образом» нарушают правила международной торговли, по его словам.

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Источник изображения: Reuters

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По всей видимости, речь идёт о решении Японии присоединиться к экспортным ограничениям в сфере поставки в Китай оборудования для производства чипов, которые США наложили ещё в начале октября, и с тех пор уговаривали Нидерланды и Японию последовать их примеру. Данные шаги со стороны внешнеполитических союзников США накладывают серьёзные ограничения на способность китайских производителей выпускать современные полупроводниковые компоненты. Министр торговли КНР настоял на том, что его страна готова работать с Японией в русле расширения практической кооперации по ключевым сферам экономики и торговли.

#китай #санкции #япония
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