Если ориентироваться на заголовки публикаций западных информационных агентств, складывается впечатление, что Конференцию по экономическому сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском регионе власти США организовали и провели в Детройте исключительно для продвижения своих внешнеполитических интересов, но Reuters попутно сообщает, что представителям Китая и Южной Кореи удалось на полях этого мероприятия договориться об углублении взаимного сотрудничества в полупроводниковой сфере.
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Министры торговли двух стран обменялись мнениями по поводу стабильности глобальной цепочки поставок полупроводниковых компонентов. Южнокорейская сторона избегала открытого упоминания собственно чипов, предпочитая сосредоточиться на теме поставок из Китая необходимого для их производства сырья, а также попросив китайских партнёров обеспечить более предсказуемую среду функционирования в этой стране для южнокорейских компаний. Южная Корея настаивает на проведении переговоров по всем ключевым отраслям экономики, а не только в сфере полупроводников. Для корейских поставщиков микросхем памяти Китай не только является важной производственной базой, но и рынком сбыта, на котором они получают до 40% всей выручки.