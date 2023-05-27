Как поясняет CNBC, компания NVIDIA оказалась не единственным эмитентом, получившим заметный рост капитализации на фоне надежд, связанных с ростом выручки на направлении систем искусственного интеллекта. Акции Marvell Technology после публикации квартальной отчётности тоже подскочили в цене на 32%, достигнув максимального с апреля прошлого года уровня.
реклама
Инвесторов воодушевили не только величина выручки и дохода на одну акцию, которые оказались выше ожидаемых, но и приведённые руководством Marvell прогнозы. Как ожидается, в текущем году выручка компании на направлении систем искусственного интеллекта достигнет $200 млн, в следующем она увеличится в два раза, а ещё через год уже достигнет внушительных $800 млн. При этом компания сохраняет определённый потенциал роста выручки на направлении систем хранения данных в следующем году, да и от излишков готовой продукции она избавляется быстрее, чем ожидалось.