Подразумевается, что на Тайване.

Ресурс Nikkei Asian Review поясняет, что власти США и Японии готовят официальное заявление о сотрудничестве в сфере ключевых технологий, но пока оно не сделано, СМИ довольствуются своего рода «прелюдией» в виде комментариев министров торговли обеих стран, которые были сделаны накануне.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

В совместном заявлении торговых ведомств этих стран сказано, что США и Япония будут взаимодействовать для выявления и устранения географической концентрации производств, подрывающей надёжность цепочки поставок полупроводниковых компонентов. Из этой обтекаемой формулировки становится понятно, что власти США и Японии обеспокоены высокой концентрацией производств чипов на территории Тайваня, а потому будут развивать производство критически важных компонентов на собственной территории.

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Что характерно, США готовы оказывать более выраженное влияние на инвестиционную и промышленную политику островных государств Тихоокеанского региона в целом, поскольку в Вашингтоне растёт озабоченность усиливающимся влиянием Китая на развитие инфраструктурных проектов в этих государствах. По крайней мере, американские власти готовы поддерживать местные стартапы, создавая своего рода противовес китайской экспансии на островах Тихого океана.