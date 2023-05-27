Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Япония и США будут совместно бороться с географической концентрацией производства чипов
Подразумевается, что на Тайване.
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр

Ресурс Nikkei Asian Review поясняет, что власти США и Японии готовят официальное заявление о сотрудничестве в сфере ключевых технологий, но пока оно не сделано, СМИ довольствуются своего рода «прелюдией» в виде комментариев министров торговли обеих стран, которые были сделаны накануне.

реклама

Источник изображения: Nikkei Asian Review

В совместном заявлении торговых ведомств этих стран сказано, что США и Япония будут взаимодействовать для выявления и устранения географической концентрации производств, подрывающей надёжность цепочки поставок полупроводниковых компонентов. Из этой обтекаемой формулировки становится понятно, что власти США и Японии обеспокоены высокой концентрацией производств чипов на территории Тайваня, а потому будут развивать производство критически важных компонентов на собственной территории.

рекомендации
Дешевая 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

Что характерно, США готовы оказывать более выраженное влияние на инвестиционную и промышленную политику островных государств Тихоокеанского региона в целом, поскольку в Вашингтоне растёт озабоченность усиливающимся влиянием Китая на развитие инфраструктурных проектов в этих государствах. По крайней мере, американские власти готовы поддерживать местные стартапы, создавая своего рода противовес китайской экспансии на островах Тихого океана.

#полупроводники #сша #тайвань #япония #субсидии
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Бум технологий искусственного интеллекта позволит TSMC нарастить выручку по итогам этого года
США и Япония готовы углубить сотрудничество в высокотехнологичной сфере
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему удар российского "Кинжала" по ЗРК Patriot в Киеве сильно обнадежил Северную Корею - MWM
84
Почему радиолампы, производимые в СССР с 1919 года, до сих пор незаменимы в оборонке, космосе и быту
27
Пилот ВВС Индии рассказал о МиГ-25 Foxbat, предшественнике МиГ-31 и о том, как он громил врагов
4
5 причин не покупать новые видеокарты GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7600
57
Тестирование золотого GeForce'а, или что лучше для видеопамяти - объём или шина
57
Какие сборки ПК советуют сейчас в интернете - обзор и разбор
23
Краткое тестирование в игре Scars Above
+
Обзор твердотельного накопителя ADATA Legend 960 объемом 1 Тбайт
6
PlayStation Showcase: нет, я не плачу - это просто дождь
12
Давайте разберемся: электромобили лучше или хуже обычных автомобилей для окружающей среды
24

Сейчас обсуждают

Вася Лысый
08:20
Нашу герань? Вы даже бпла сделать не можете, безрукие. Вы у ирана ее покупаете, вашу герань.
Почему удар российского "Кинжала" по ЗРК Patriot в Киеве сильно обнадежил Северную Корею - MWM
Максим Ширшов
08:16
Опять старая байка про сортиры, как можно быть таким дебилом, чтобы верить в подобный бред ? По поводу все хорошо в германии - что хорошо то ? Что детей изымают из семей ? развращение детей с садика у...
Жители Германии отказываются от мяса, а эксперты ожидают рецессию и подорожание продуктов питания
Сергей Кузнецов
08:07
Вся это укро-бандеро-фашистская шушера пойдёт на удобрение российских земель!!!
«Русский добровольческий корпус» посоветовал не пересекать российско-украинскую границу
Владимир Дранников
08:07
И так жуткий недохват командного состава, а тут ещё и свои пристреливают, как собак. Отсидит лет 10, выйдет в 30 лет, а может в 28 лет выйдет, за то живой будет.
Почему удар российского "Кинжала" по ЗРК Patriot в Киеве сильно обнадежил Северную Корею - MWM
Игорь Shardick
08:05
Почему удар российского "Кинжала" по ЗРК Patriot в Киеве сильно обнадежил Северную Корею - MWM
Игорь Shardick
08:03
Почему удар российского "Кинжала" по ЗРК Patriot в Киеве сильно обнадежил Северную Корею - MWM
юрий торопов
08:01
Между нами " девочками " , всё , что касается радио принадлежит Николе Тесла !
Почему радиолампы, производимые в СССР с 1919 года, до сих пор незаменимы в оборонке, космосе и быту
JugadorGL
08:00
На авито вчера видел 1 предзаказ на 7600, за , внимание 35к !!!!. Это при том, что та же 4060ти за 39к в наличии уже. Угадайте откуда такая цена. Ответ банальный, кушать всем хочется, и навар перекупо...
AMD Radeon RX 7600 подешевела до 259 евро всего через день после запуска
Игорь Shardick
07:59
Свина с утра уже пораньше дрищет.Дебил хохлонацисткий ,больше Кинжалов, меньше вас скотов воняет
Почему удар российского "Кинжала" по ЗРК Patriot в Киеве сильно обнадежил Северную Корею - MWM
Сергей Седов
07:49
Русские на Украине тоже жили спокойно, пока бандеровцы не стали их убивать на их же территориях
Михаил Подоляк: Украина имеет полное право атаковать Крым с помощью ракет и истребителей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем