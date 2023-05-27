Не путать с четвёртым уровнем!

Первые электромобили Tesla Model S и Model X с новым набором камер и, предположительно, более совершенным бортовым компьютером, были замечены ещё в феврале этого года, но только сейчас волна модернизации датчиков докатилась до более массовых кроссоверов Model Y, если опираться на свидетельства очевидцев. Серийные электромобили этой модели уже оснащаются новым набором камер — по крайней мере, это самый доступный стороннему наблюдателю признак обновления.

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Источник изображения: Twitter, Zack

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В частности, камера на переднем крыле после обновления сильнее смотрит в сторону, а не против хода движения, как это было раньше. Обновился и комплект камер под лобовым стеклом. Предполагается, что новые камеры сочетаются с модернизированным бортовым компьютером, который оснащается более производительными процессорами и предлагает поддержку 11 камер вместо прежних 8 штук. По сути, теперь на очереди модернизация Tesla Model 3, но принято считать, что эта модель будет обновляться по особому сценарию, подразумевающему даже изменение дизайна экстерьера и интерьера.