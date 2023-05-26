Вчерашнюю торговую сессию акции NVIDIA завершили ростом котировок на 24%, приблизив капитализацию компании к $1 трлн. Естественно, на рынке имелись и спекулянты, которые пытались заработать на снижении курса акций этой компании. Они занимали акции у других владельцев, продавали их на рынке в надежде на возможность купить их позже по более низкой цене, вернуть бумаги номинальным владельцам, а разницу оставить себе. По информации Bloomberg, ссылающейся на комментарии аналитиков S3 Partners, только вчера держатели коротких позиций по акциям NVIDIA потеряли около $2,3 млрд.
реклама
Всего же с начала года их потери достигли $8,1 млрд, поскольку за это время курс акций NVIDIA вырос на 165%. Участники фондового рынка данную тенденцию осознавали, потому что количество коротких позиций по ценным бумагам NVIDIA с начала года сократилось на 23%. При этом спекулянтам удалось поставить на снижение курса акций компании около $9 млрд. Это превращает акции NVIDIA в четвёртые по популярности у «шортистов» ценные бумаги на рынке США, в этом отношении они уступают только Apple, Tesla и Microsoft.