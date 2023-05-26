Ранее считалось, что она упадёт.

Собственный прогноз NVIDIA по размеру выручки в текущем квартале уже воодушевил многих участников рынка полупроводниковых компонентов, поскольку вчера на биржевых торгах в цене выросли акции не только этой компании. По данным ресурса DigiTimes, ссылающегося на комментарии рыночных обозревателей, в текущем году спрос на компоненты, вызванный интересом к теме искусственного интеллекта, позволит TSMC увеличить выручку по сравнению с прошлым годом, хотя ещё недавно всё указывало на то, что эта выручка может сократиться.

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Источник изображения: DigiTimes

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В то же время, как отмечает ресурс DigiTimes, с воодушевлением в оставшуюся часть года смотрят и компании, которые вовлечены в процесс упаковки и тестирования чипов, а не только их производства. Бум искусственного интеллекта окажет поддержку многим компаниям отрасли, если оптимизм руководства NVIDIA хотя бы отчасти будет поддержан реальной положительной динамикой в этом сегменте.