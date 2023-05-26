По итогам пятницы, как сообщает Reuters, власти США и Японии должны сделать совместное заявление о расширении сотрудничества в научно-технической сфере, которое сосредоточится на выпуске полупроводниковых компонентов, квантовых вычислениях и технологиях искусственного интеллекта. Давно известно, что американская корпорация IBM поможет японскому консорциуму Rapidus наладить выпуск на территории Японии 2-нм продукции к 2027 году.
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Японский министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура (Yasutoshi Nishimura) встретится в Детройте с министром торговли США Джиной Раймондо (Gina Raimondo), чтобы обсудить соответствующие вопросы. Целью сотрудничества станет расширение взаимодействия японских и американских исследовательских центров. Примечательно, что днём ранее Раймондо встретилась в Вашингтоне с китайским министром торговли Ван Вэньтао (Wang Wentao), обсудив помимо прочего и политику обеих стран в области экспортных ограничений. Ответом на серию запретов со стороны США недавно стало исключение продукции Micron Technology из перечня компонентов, допустимых к использованию китайскими операторами критически важной информационной инфраструктуры КНР.