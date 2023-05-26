В большинстве своём посетители ежегодного собрания акционеров Tesla наблюдали прототип электрического пикапа Cyberturck на некотором удалении, но если верить форуму будущих владельцев этого неординарного электромобиля, кому-то удалось пробраться внутрь и сделать несколько снимков интерьера предсерийной машины. По традиции, приборную панель и основную часть органов управления заменяет крупный сенсорный дисплей на центральной консоли.
реклама
Крупный подлокотник с вместительным отсеком для хранения вещей оставляет небольшое пространство между своим передним краем и собственно передней панелью, которая из-за сильно наклонённых передних стоек и обширного ветрового стекла формирует довольно просторную «полку».
В глаза также сразу бросается лишённый подрулевых переключателей руль приплюснутой формы, который ранее на электромобилях Tesla не встречался. Компания экспериментировала со штурвалом на рестайлинговых Tesla Model S и Model X, но в этом году он перешёл в разряд опций, уступив по умолчанию рулевому колесу традиционной круглой формы. На Cybertruck, судя по иллюстрации, будет применяться некий средний вариант между классическим рулём штурвалом. Первые пикапы Tesla Cybertruck будут вручены клиентам до конца третьего квартала, поэтому вряд ли компания будет серьёзно менять интерьер по сравнению с демонстрируемым вариантом.