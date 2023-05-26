Это и не штурвал, и не круглое рулевое колесо.

В большинстве своём посетители ежегодного собрания акционеров Tesla наблюдали прототип электрического пикапа Cyberturck на некотором удалении, но если верить форуму будущих владельцев этого неординарного электромобиля, кому-то удалось пробраться внутрь и сделать несколько снимков интерьера предсерийной машины. По традиции, приборную панель и основную часть органов управления заменяет крупный сенсорный дисплей на центральной консоли.

реклама

Источник изображения: Cybertruck Owners Club

Крупный подлокотник с вместительным отсеком для хранения вещей оставляет небольшое пространство между своим передним краем и собственно передней панелью, которая из-за сильно наклонённых передних стоек и обширного ветрового стекла формирует довольно просторную «полку».

рекомендации Дешевая 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри Дешевая 4070 MSI - надо брать Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

В глаза также сразу бросается лишённый подрулевых переключателей руль приплюснутой формы, который ранее на электромобилях Tesla не встречался. Компания экспериментировала со штурвалом на рестайлинговых Tesla Model S и Model X, но в этом году он перешёл в разряд опций, уступив по умолчанию рулевому колесу традиционной круглой формы. На Cybertruck, судя по иллюстрации, будет применяться некий средний вариант между классическим рулём штурвалом. Первые пикапы Tesla Cybertruck будут вручены клиентам до конца третьего квартала, поэтому вряд ли компания будет серьёзно менять интерьер по сравнению с демонстрируемым вариантом.