Решение может быть принято уже в августе.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, совет директоров TSMC уже в августе может одобрить проект строительства предприятия в Германии, но до этого компания рассчитывает заручиться поддержкой местных властей, за счёт субсидий которых намеревается покрыть до половины сопутствующих затрат на строительство.

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Источник изображения: TSMC

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Партнёрами TSMC по реализации этого проекта могут выступить компании Bosch, NXP Semiconductors и Infineon Technologies, которые заинтересованы в получении продукции будущего предприятия. Предполагается, что на строительство предприятия в Дрездене потребуется до 10 млрд евро. Все прочие производители чипов в Европе при строительстве новых предприятий обычно могут претендовать на субсидии в размере не более 40% от затрат, но TSMC рассчитывает поднять эту планку. Если решение о строительстве предприятия будет принято, по словам представителей TSMC, на первых порах оно сосредоточится на выпуске 28-нм продукции, которая востребована местными клиентами из числа производителей автокомпонентов.