Феноменальный рост выручки за счёт реализации ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта, на который руководство NVIDIA рассчитывает в текущем квартале, по данным DigiTimes, будет подкреплён адекватным увеличением предложения. По крайней мере, если несколько месяцев назад производственные мощности TSMC по выпуску 7-нм и 5-нм продукции были загружены не до конца, то в текущем году им это не грозит.
реклама
Почти все квоты TSMC на выпуск 7-нм, 6-нм, 5-нм и 4-нм продукции до конца года выбрала компания NVIDIA, которой нужны ускорители вычислений H100, A100 и их адаптированные под требования американских властей версии для Китая — H800 и A800. Для самой TSMC эти срочные заказы со стороны NVIDIA стали неожиданностью, поскольку до этого она ждала начала выпуска чипов Apple нового поколения для увеличения загрузки конвейера, но теперь главным клиентом с этой точки зрения становится NVIDIA. На июльском мероприятии для инвесторов TSMC теперь может пересмотреть прогноз по выручке на текущий год в сторону увеличения.