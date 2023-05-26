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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA законтрактовала свободные мощности TSMC до конца года
Теперь проблемы низкой загрузки на линиях, выпускающих 7-нм и 5-нм чипы, не существует.
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Феноменальный рост выручки за счёт реализации ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта, на который руководство NVIDIA рассчитывает в текущем квартале, по данным DigiTimes, будет подкреплён адекватным увеличением предложения. По крайней мере, если несколько месяцев назад производственные мощности TSMC по выпуску 7-нм и 5-нм продукции были загружены не до конца, то в текущем году им это не грозит.

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Источник изображения: NVIDIA

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Почти все квоты TSMC на выпуск 7-нм, 6-нм, 5-нм и 4-нм продукции до конца года выбрала компания NVIDIA, которой нужны ускорители вычислений H100, A100 и их адаптированные под требования американских властей версии для Китая — H800 и A800. Для самой TSMC эти срочные заказы со стороны NVIDIA стали неожиданностью, поскольку до этого она ждала начала выпуска чипов Apple нового поколения для увеличения загрузки конвейера, но теперь главным клиентом с этой точки зрения становится NVIDIA. На июльском мероприятии для инвесторов TSMC теперь может пересмотреть прогноз по выручке на текущий год в сторону увеличения.

#nvidia #полупроводники #литографическое производство #tsmc #искусственный интеллект
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