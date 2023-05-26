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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илону Маску разрешили провести испытания мозговых имплантов на людях
Этим займётся основанная миллиардером компания Neuralink.
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Агентство Bloomberg с утра напомнило, что вчера компании Neuralink удалось получить долгожданное разрешение агентства FDA на проведение клинических испытаний разрабатываемого «мозгового интерфейса» на людях. Правда, когда они начнутся, представители Neuralink пока не сообщают, не говоря уже о поиске добровольцев для участия в экспериментах.

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Источник изображения: Neuralink

Напомним, применяемая Neuralink технология позволяет вживлять тончайшие электроды в кору головного мозга, сам датчик с элементом питания и передатчиков устанавливается в отверстие в черепной коробке. Компания ранее проводила тестирование имплантов на овцах, свиньях и обезьянах. Публике обычно демонстрировались примеры успешного внедрения имплантов, но активисты утверждали, что неудачных экспериментов было гораздо больше, и в результате некоторые из подопытных животных погибали в муках. Присущая компаниям Илона Маска «штурмовщина» в подобной ситуации не приводила к прогрессу в разработках, а только множила количество жертв среди подопытных животных.

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В конце прошлого года Илон Маск даже открыто заявил, что однажды решится вживить имплант и себе в головной мозг. По неофициальным данным, попытка получить разрешение на проведение испытаний на людях в марте не увенчалась успехом. Теперь уже можно говорить о том, что Neuralink с юридической точки зрения готова к таким испытаниям, и осталось только найти пациентов, для которых имплантация датчика для реализации интерфейса между головным мозгом и компьютером может оказаться единственным шансом хотя бы частично восстановить подвижность конечностей, например, либо заменить их бионическими протезами.

#илон маск #neuralink #нейроинтерфейс #мозговой имплантат
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