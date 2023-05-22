Тайваньский ресурс DigiTimes сегодня взял на себя смелость заявить, что почти все десять крупнейших клиентов TSMC выразили заинтересованность в использовании 2-нм техпроцесса с применением структуры транзисторов GAA-FET, который компания намеревается начать внедрять с 2025 года и «вывести в тираж» в 2026 году.
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По мнению источника, это снижает эффективность попыток Samsung Electronics не только присвоить себе лавры технологического лидера, но и существенно изменить расстановку сил на контрактном рынке. Формально Samsung начала первой предлагать своим клиентам 3-нм техпроцесс, но TSMC в рамках этой технологии планирует не только охватить более широкий перечень клиентов, но и обеспечить более высокие объёмы производства с приемлемыми по меркам отрасли показателями качества продукции. Сейчас TSMC контролирует более половины мирового рынка услуг по контрактному производству чипов, тогда как Samsung Electronics вынуждена довольствоваться примерно 16%.