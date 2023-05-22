Двухдневный визит представителей Tesla в Индию, как поясняет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, так и не увенчался предложением построить местное предприятие по сборке электромобилей данной марки. Вместо этого делегация крупнейшего в мире производителя аккумуляторных электромобилей в очередной раз подняла вопрос о возможности снижения ввозных пошлин, но индийские власти дали понять, что ради одной компании пересматривать свою политику в этой области не станут.
реклама
По данным первоисточника, сам по себе такой исход переговоров не исключает обсуждения строительства предприятия Tesla в Индии в дальнейшем, но пока компания пытается сосредоточиться на поставках компонентов из Индии. Представители Tesla попытались выяснить, на какие субсидии они смогут рассчитывать, если организуют на территории страны хоть какое-то производство.