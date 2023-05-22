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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Аналитики Bernstein не считают, что запрет на использование продукции Micron в Китае сильно поможет местным производителям
Но котировки акций всё равно выросли.
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Вчерашнее решение властей Китая запретить закупки микросхем памяти Micron китайским организациям, формирующим критически важную национальную инфраструктуру, уже вызвало реакцию фондового рынка. Котировки ценных бумаг китайских компаний, каким-то образом связанных с производством памяти, успели на утренних торгах подняться на 3-8%, тогда как курс акций южнокорейских SK hynix и Samsung Electronics от сил вырос на пару процентов.

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Источник изображения: Micron Technology

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Между тем, как отмечают аналитики Bernstein, зарубежным поставщикам памяти данный запрет сулит больше выгод, чем китайским. По крайней мере, на данном этапе развития никто из китайских производителей памяти не сможет в полном объёме восполнить утрату доступа к продукции Micron как в технологическом плане, так и по масштабам поставок. Ситуация в большей степени выгодна зарубежным поставщикам типа Samsung, SK hynix, Kioxia и Western Digital. Два первых располагают предприятиями в Китае, поэтому смогут укрепить торговые связи с местными клиентами. Тем более, что даже власти США дали этим корейским производителям отсрочку на исполнение запрета по установке на китайских предприятиях передового литографического оборудования. Она будет действовать до октября текущего года, но корейское правительство уверено, что сроки будут продлены.

#samsung #китай #санкции #micron #китайские производители #sk hynix
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