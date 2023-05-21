Между Китаем и США сейчас идёт настоящая торговая война. Отрасль, связанная с производством и реализацией чипов, стала наиболее «горячей» точкой соприкосновения двух государств.
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Сегодня Китай в очередной раз подвел черту, запретив приобретение продукции компании Micron. Это сделано с целью предотвращения имеющейся угрозы кибербезопасности.
Как утверждает ведомство, отвечающее за киберпространство КНР, продукция компании Micron Technology может представлять угрозу для национальной кибербезопасности.
Чуть ранее уже начались проверки этой продукции. Производитель относится к «гигантам» отрасли, входя в бесспорную тройку лидеров, находясь в одном ряду с Samsung и Hynix. Но в ходе проверки было установлено, что у чипов имеется множество потенциальных проблем с сетевой безопасностью.
Ранее поступило сообщение о том, что США обратился к Южной Корее с требованием снизить поставки полупроводников в Китай, если тот откажется от приобретения продукции компании Micron. Власти Америки попросили, чтобы Сеул обратился к корпорациям Samsung и Hynix, чтобы те не увеличивали количество продаваемых КНР чипов.