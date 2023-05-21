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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Рекламодатели рассчитывают на снижение рисков после назначения нового генерального директора Twitter
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Недавнее назначение на пост генерального директора Twitter Линды Яккарино (Linda Yaccarino), которая имеет колоссальный опыт работы в рекламном и медийном бизнесе одновременно, по данным источников, на которые ссылается Financial Times, оказало в целом благотворное влияние на рекламодателей, которые после покупки этой платформы Илоном Маском (Elon Musk) в конце октября часто придерживались выжидательной позиции и не торопились покупать рекламу на страницах социальной сети.

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Источник изображения: Reuters

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Одной из претензий потенциальных клиентов Twitter на этом направлении, как сообщается, было возможное появление их рекламы рядом с высказываниями участников социальной сети, которые могли негативно влиять на имидж компании. Если до сделки с Маском Twitter мог получать от рекламодателей до $5 млрд выручки, то после сделки эта сумма сократилась как минимум в два раза. Крупное рекламное агентство GroupM, которое в ноябре назвало сотрудничество с Twitter рискованным, теперь смягчило свою позицию и отказалось от подобной характеристики, как сообщает первоисточник. В целом, сообщество специалистов в области рекламы приветствует назначение на пост главы Twitter опытного представителя отрасли, и выражает робкий оптимизм по поводу возвращения рекламы клиентов на страницы этой социальной сети.

#илон маск #twitter #реклама #twitter и илон маск
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